「美麗教主」李蒨蓉驚爆自己有長期便秘的困擾，「常常3至5天無法排便，且經常會因當『小腹婆』而影響心情，整天臉都臭臭的，原來我不是臉臭，是因為一肚子大便！」她更自嘲：「別人看我常臉臭不開心，我不是一臉大便，我是滿肚子大便！」

雖然排便不順，但李蒨蓉又很怕吃益生菌，覺得有股臭味，「一開始我都用吞藥粉的吃法捏著鼻子服用，讓家人都以為我身體不適在吃藥。」李蒨蓉坦承從長大成人後被長期便秘困擾已經近20年，足足花了2年的時間與益生菌這位能進入她體內的「親密伴侶」朝夕相處，發現在對的時間服用，益生菌其實有它獨特的自然風味，不只便秘困擾得到改善。

李蒨蓉笑說，以前進廁所「練功」都得花掉聽一張專輯的時間，如今只需一首歌的時間。自己吃了半年後，也推薦給老公及兒子吃，「正值青春期的兒子很開心來跟我說，他覺得吃了益生菌後，臉上的青春痘消失了！」而且益生菌也能有效保護女性的私密處，造福女性朋友，一舉數得。

去年李蒨蓉除了出書，大多在社群網站分享生活，她表示現在還是想做好「美麗教主」的本責，「代言或推薦一些美的事物給我周遭的人。」今年42歲的她，外貌凍齡，身材火辣，好奇她成為「美魔女」的秘訣？她笑說，除了健身房運動習慣，飲食上也奉行「多蔬果，多喝水」的準則，隨時保持一顆喜樂的心，自然也能從裡到外都閃耀動人。

(中時 )