各縣市政府農業行政首長23日齊聚高雄，參加由農委會召開的「全國農業行政首長座談會」。農委會主委陳吉仲指出，2020年面臨疫情及極端氣候影響，仍積極推動並完成許多重大農業政策，如農產業防疫紓困及振興措施、嚴阻非洲豬瘟疫情、完成農民退休儲金條例及農業保險法、推動有機農業促進法及同等性、農田水利會改革為公務機關、農產品初級加工制度、農業環境基本給付等。

高雄市長陳其邁也到會場致詞表示，農委會在陳吉仲的帶領下，感受得到農委會對於農民的照顧，近期高雄地區農業建設包含冷鏈系統建置及漁港建設，感謝農委會的支持與協助。

陳吉仲指出，未來農業部門仍有許多挑戰，還有很多農業新政需要推動，讓農業向前走，且亟需各地方政府一同協助配合落實。

會中，農委會針對養豬產業全面轉型升級、農民「三保一金」四大福利措施、稻作制度轉型及政策調整、農藥購買實名制，以及辦理農產品初級加工場登記審查等政策進行報告，提出相關規劃與執行進度，希望地方政府能積極配合執行。

其中，陳吉仲特別提到，為有效利用水資源，調減水稻種植面積及增加農民收益，農委會將推動大區輪作制度，以及2021年7月1日開始施行的水稻收入保險，也請各農業首長協助，讓稻作產業順利轉型。另外，農藥實名制是第6屆全國農業會議決議之一，為利各項農業輔導措施可以落實，實名制推動勢在必行，並於7月1日開始推動，且有半年輔導期。

座談會中地方農業行政首長也提出施政建議，包含希望農委會協助化製場增設及改善計畫，陳吉仲當場宣示，只要各縣市政府找到適合土地設置化製場，將積極協助設置。此外，就放寬農產品初級加工場登記證申請資格條件、民間狗場合法化、全國國土計畫所載國土保育地區土地使用原則應對方案、休閒農業輔導管理辦法規定鬆綁等事項，陳吉仲也都指示所屬相關機關（單位）儘速研商處理。

(工商 )