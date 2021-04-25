大陸一名女子小莉（化名），婚前經濟情況比丈夫好，婚後婆婆覬覦她的錢，要她拿出20萬人民幣（約新台幣86萬元）給小姑當嫁妝，小莉不肯，婆婆只好自己籌錢讓女兒出嫁，但事後婆婆卻要小莉下跪道歉，小莉便請所有親戚到場，聽她說的「一句話」後，立刻帥氣走人，婆婆當場臉垮下來。

據陸媒網易新聞網 《五月談情感》專欄報導，小莉婚前開了一間餐廳，由於生意不錯，賺了不少錢，雖然婆婆不喜歡她，還是讓兒子與小莉結婚，但婚後卻覬覦小莉的錢，女兒要結婚時，卻要小莉拿出20萬人民幣給小姑當嫁妝，小莉認為小姑又不是自己的女兒，為何是她出錢，當下拒絕婆婆的要求。

讓小莉更氣的是，婆婆竟然說，與她兒子結婚後，自己開的餐廳等於是婆家的，賺的錢他們家也有份，給20萬嫁妝一點都不過份，因為無法接受婆婆這個論調，2人就大吵了一架。

婆婆見小莉不肯出錢，只好自己籌錢讓女兒順利出嫁，卻對小莉不肯出錢耿耿於懷，認為媳婦不出錢就是她的不對，連老公也站在婆婆那邊，於是要她下跪道歉，小莉當下氣不過，便「假裝」答應婆婆的要求。

正式道歉當天，小莉把所有親戚請到現場，婆婆以為媳婦想當著眾多親戚面前，對她下跪道歉，整個人都氣派了起來，不料小莉當著大家面前說出道歉原因後，接著對婆婆說：「媽！我錯了，我不應該嫁到你們家來，為了不要繼續錯下去，我以後就不叫你媽了。」，說完立刻帥氣甩頭走人，留下當場滿臉錯愕的婆婆。

(中時新聞網)