36歲女星小甜甜（張可昀）今年初宣布與交往近一年的圈外男友宋先生結婚，目前孕期7個月，肚裡是女寶寶「米苔目」，可說是雙喜臨門。近日小甜甜開始經營YouTube頻道，公開當初老公向她告白求交往的影片，宋先生的廬山真面目隨之曝光，是個略帶韓系的陽光型男，讓網友認為夫妻倆很相配！

小甜甜在影片的開頭坦言過去幾十年從來沒被男生告白過，都是自己主動追求男生，當別人的「女版李大仁」，為了迎合暗戀對象的喜好，常常把自己搞得很卑微、委曲求全，結果都換來不理想的結局，回首那段青春歲月，小甜甜感嘆自己「很憨」，直到遇到現在的丈夫，終於體會到什麼叫作被愛的幸福，也能在對方面前真正做自己。

小甜甜也分享老公最初跟她告白的感人影片，先生的神秘長相終於公開，原來他長得乾淨帥氣，笑起來相當溫暖，身穿筆挺的西裝準備告白，進入小甜甜的家後，他拿出事前擬好的手卡開始告白：「雖然認識你不久，但是我們好像似曾相識、一拍即合，總有聊不完的話題，什麼都可以聊。」小甜甜聽到這裡，不敢相信地用手遮住臉，宋先生繼續說道：「很期待往後有你的日子，有你的日子都可以很開心，你就可以在我的懷裡幸福的生活吧，愛你的寶寶。」還沒等小甜甜回過神，男方就緊緊牽住她的手，含情脈脈地問：「你願意做我的女朋友嗎？」

被感動到不行的小甜甜，點頭答應當女朋友，在朋友的起哄下，小倆口深情的擁吻，老公拿出事前準備好的大合照，一起在上面簽名許下愛的承諾，用心又感人的告白過程感動不少網友，都替小甜甜感到開心，「祝你們兩個一定要幸福，看完我好感動」、「天啊，是小甜甜讓我知道還是可以相信有真愛的，誇張真的看到哭」、「祝福你們永浴愛河，老公很帥，長得像宥勝」等。

傳說中的告白影片今天要獨家公開了 而且對象居然是他⋯想不到吧！

(中時新聞網)