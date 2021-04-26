張哲瀚在《山河令》角色設定只剩三年可活。（LiTV、張哲瀚工作室）

張哲瀚外型帥氣，最滿意自己的鼻子。（LiTV、張哲瀚工作室）

橫掃各大收視與人氣榜單，並拿下豆瓣8.6分超高好評的春季爆款劇古裝大戲《山河令》，由張哲瀚與龔俊兩大男神攜手，闡述天窗首領周子舒（張哲瀚飾）和鬼谷谷主溫客行（龔俊飾）相知相伴行走江湖，且彼此互信互助的情義故事。劇中一開始鋪陳，張哲瀚的角色被設定生命只剩三年可活，提前宣告結局恐是悲劇，張哲瀚日前接受LiTV線上影視專訪，對於他飾演的周子舒讓入戲粉絲哭成淚海留言「警告」編劇與導演，務必想盡辦法，即使用不切實際的舖哏也要讓他活下去，一向疼愛粉絲的張哲瀚不捨地說：「謝謝大家對我演技的肯定，你們不要哭！」

張哲瀚靈活演技因《山河令》呈現出更多新面向，還被讚為「九面小生」，全方位詮釋角色大受肯定，一個眼神與頭足均不慍不火譜出了第九個深層樣貌。接下《山河令》這角色，張哲瀚表示自己也頗為心疼周子舒，「對於這個角色，雖然談不上能給什麼力量，但我可以做的，就是默默感受他。」聊到搭檔龔俊，張哲瀚讚賞龔俊拍戲的敬業心，粉絲也期盼能再次看他們合體合作。

有著零死角的帥氣斯文臉蛋，張哲瀚最滿意自己有稜有形的鼻子，他也透露私下一點都不文靜，平常熱愛運動健身，透過鍛鍊，讓他總是思維充滿正能量，不過說到微博取名「張哲瀚瘋子」，被問私下是個人來瘋，鬧起來無極限嗎？「取這個名字算是表示自己是一種『不瘋魔不成活』的生活態度吧！我覺得熱愛的事就要把它做到最好，例如最瘋狂的，應該可能就是大學時期，騎單車遠去西藏這件事！」跋山涉水一步一腳印完成旅程。也因為這堅持的個性，反映在拍戲上態度的一絲不苟，不少因戲需要的武打動作場面，張哲瀚一邊學習，一邊與武術老師反覆溝通，雖難免遇到皮肉之傷，「演員就是這樣，對角色要負責！」

張哲瀚目前正在拍攝電影，允諾將來有機會會來台灣與大家見面，5月11日是張哲瀚的生日，問到生日當天預計怎麼過？張哲瀚表示，目前仍在規劃行程，至於生日願望，「肯定是希望大家身體健康，天天都開心！」

(中時 )