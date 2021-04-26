Janet和老公George一起秀出彌月禮。（動能意像提供）

Janet二寶彌月禮。（動能意像提供）

Janet二寶彌月禮。（動能意像提供）

謝怡芬（Janet）日前喜獲二寶Dylan，特別在Dylan雙滿月時發送彌月禮，分享喜悅與幸福。此次彌月禮盒與知名奶油甜點品牌合作，品牌也特別為了Janet設計禮盒包裝，以封面是滿滿Janet可愛一家人的照片，表達對他們的喜愛與祝福。Janet笑說，上次大寶Egan的彌月禮忘記署名，這次禮盒印上大大的照片，大家一眼就能知道這是誰送的了！口味挑選Janet也不馬虎，特別選了「柴燻桂圓」與「巧克力夾心」的奶油圓餅，中式、西式兩種不同風味兼具，一次滿足大家味蕾。

更驚喜的是，這次的彌月禮還特別獻上Janet與George兩人「愛的結晶」，是他們夫妻倆自己創作的童書，童書的故事內容由George發想，圖畫則由Janet畫下手稿概念，結合創意與滿滿童趣感。從決定要做童書到完成，歷經好幾個月，夫妻倆也是邊畫、邊學、邊調整，Janet笑說：「收到童書成品的那一刻很感動，像是又生了一胎一樣！希望可以讓有小孩的朋友們，享受一起讀童書的幸福親子時光。」別出心裁的彌月禮組合，維持一貫Janet式的創意風格，也帶給大家滿滿的溫暖，感受到他們一家人的愛。

(中時 )