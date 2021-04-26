搶母親節孝親商機，瓦城泰統集團旗下瓦城、非常泰、1010湘、時時香等各品牌精選明星菜色推出「母親節限定套餐」，同時鑑於去年母親節外帶組數攀升，今年更首度開放LINE官方帳號「母親節套餐預訂服務」，消費者直接打開「wa10瓦城」LINE官方帳號，就可以直接完成各品牌母親節套餐線上預訂、自取服務就算和媽咪一起宅在家也能吃好料。

瓦城各品牌的母親節套餐選擇多元，依據不同人數每套2,320元至6,399元不等。除此之外，即日起至5/23（日）訂購母親節套餐，不論內用或外帶即贈該品牌「288元媽咪年中加菜金」，線上預訂再贈200元折扣優惠碼，下次消費還可省荷包。選瓦城套餐再贈品牌帆布袋1個。同期間旗下新泰式麵食大心，也推出「大心與妳絕配 2人餐」，只要688元即享雙主食與雙人份的小菜與飲料，點套餐再贈38元閨密嗨心券。

瓦城去年母親節當周六日兩天，集團來客人次即達8萬3千人，五月勞動連假與母親節檔期即將來臨，看好今年國旅市場發展、聚餐需求暢旺，旗下餐廳全台門市也將陸續訂位額滿。

瓦城於去年推出30周年慶「愛瓦城金句投稿」活動，邀請顧客寫下來用餐的美好回憶，獲得近七萬份的熱烈投稿，最終有一千名入選金句。近期選出三則美好金句發展翻拍成品牌形象廣告，以「瓦城酸甜辣三部曲」3支各約一分鐘的影片，訴說三段不同的人生故事，將酸辣甜融入情節，以味蕾的記憶串起人生最美的味道，引人共感，也傳遞出全新的品牌形象。

瓦城泰統集團來客數連年成長，2020年全年更達780萬人次，跨越三十年，這裡不單單只是品嘗美味的空間，更是許多顧客歷經人生酸、甜、辣回憶的所在；無論是影片中提到的那道又辣又酸的『涼拌海鮮』，辣到心深處的『辣炒牛肉』，或是瓦城最經典的代表『月亮蝦餅』，透過美食、每個客人在瓦城都有不同的記憶，不管客人曾在瓦城經歷的是酸、是辣亦或是甜，下一個30年，瓦城亦仍將陪客人一起走過。

(工商 )