台股今年來漲幅近20%，而大陸深圳指數則重挫逾8%，兩岸股市走勢不同調。財信傳媒董事長謝金河引述摩根大通示警，預告陸股有不祥之兆，有兩大關鍵，一是、大陸反壟斷法衝擊阿里、騰訊等企業巨頭；其次、美國資本市場強力監管陸資企業，因而回歸香港股市。反映出大陸資金正大量流出，遠比想像中還可觀。

謝金河在臉書發文指出，台股今年氣勢如虹，到昨天為止，今年拉出19.27%的漲幅，反而是中國深滬港股市表現疲弱，深圳成份指數今年下跌8.5%，滬深300指數下跌2.57%，去年下跌的港股，今年小漲6.3%，國企指數下跌2.57%，台股量價俱揚，股價頻創新高，而深滬港股市頻頻出現意外跌勢。

他說，先前立訊、中興通訊、歐菲光和歌爾都出現腰斬等級的跌幅，最近順豐控股首季突然傳出虧損，股價立即腰斬。聯發科投資的指紋辨識晶片廠滙頂科技幾乎跌停，股價從388元跌至99元人民幣，AI晶片的寒武紀也大跌逾8%，股價從297跌到119元人民幣，大家都很熟悉的紫光已經從139.5元跌至17.52人民幣，創上市以來新低。在深滬港股市的上市公司，最近頻頻出現跳水式下跌，且跌下去通常彈不上來。

謝金河提到，投資銀行摩根大通近期示警，預告陸股有不祥之兆，中國企業正遭到內外夾擊，馬雲及阿里受到的驚嚇引來全球關注。一方面，中國的反壟斷法上綱，衝擊阿里、騰訊、美團及京東等大型企業；另一方面，美國資本市場強力監管中資企業，中資企業紛紛回歸香港股市。此外，中國的貨幣供給正快速下降，顯然從中國及香港流出的資金，比想像中還要可觀。

「過去國人唱衰台灣的時候，最喜歡說：大陸拚經濟，台灣拚文革！」

謝金河認為，台股過去資金大量外流，股市交易量少，本益比低，現在兩岸正倒轉過來，大陸重返文革，台灣努力鼓勵台商回台投資，資金回流，也許有一天台股出現1兆台幣的天量。目前台灣的貨幣供給快速上升，中國大陸逐漸下降，兩岸股市開始走出不同的方向！

(中時新聞網)