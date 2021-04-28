美國非裔男子小布朗21日在北卡羅來納州遭員警槍殺，家屬委任律師表示，非官方驗屍顯示其死因為腦後「致命槍傷」；聯邦調查局（FBI）今天針對此事展開民權調查。

家屬委任律師在伊利沙白城（Elizabeth City）記者會表示，21日晚間，42歲的小布朗（Andrew Brown Jr.）右臂被射中4槍之後試圖駕車離開，接著後腦就被擊中致命傷。

北卡巴斯科坦克郡（Pasquotank County）警長伍騰二世（Tommy Wooten II）21日在錄影聲明中表示，員警當時是在對小布朗執行因毒品重罪發出的搜索令，整起事件不到30秒就結束。

副警長法格（Daniel Fogg）在同一段影片中表示，小布朗是重罪犯，還有拒捕前科，因此會對與他交手的員警構成「高度危險」。

伍騰二世呼籲民眾，由於聯調局還在調查，不要妄下結論。聯調局是應伍騰二世之請展開調查。

伍騰二世承認，員警於案發當時隨身錄下的影片確實存在，但尚未對外公開。家屬委任律師表示，至少有9部攝影機拍下事發經過，警方26日向小布朗家人出示20秒的錄影片段。

伍騰二世辦公室上週表示，7名涉案員警已遭停職。根據小布朗家屬委任律師，其中兩名員警事發後已經辭職，另一人退休。

官方驗屍結果尚未公布，但死亡證明書顯示小布朗是死於腦部槍傷。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1100428

(中央社)