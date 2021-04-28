初上小學的小朋友有許多國字不會寫，有時難免會寫錯字，也可能因此發生讓家長嚇出一身冷汗的「美麗錯誤」，就有一名女網友PO出兒子寫給她的暖心字條，字條一開頭對媽媽充滿感謝之意，卻在最後一段看到「暴打」你2個字，讓這位媽媽看後哭笑不得，網友看到貼文開玩笑勸原PO：「不要等他長大，現在先下手為強爆打他吧！」。

原PO把在臉書社團「爆廢公社」貼出一張兒子寫給她的「暖心字條」照片，表示老公傳給她這張照片，並告訴她「從小要把小孩的中文教好，不然會很慘喔！」。

原PO仔細一看，兒子用歪歪扭扭的字跡在字條前面寫著：「祝親愛的媽媽身體健康、心想事成」，看到這裡心想兒子是想慰勞媽媽平日的辛勞，覺得很窩心，但往下看最後一句，卻瞬間讓她嚇得冒出冷汗，原來兒子接下來寫著：「長大後我一定會『暴打』你的！」，想一想才知，是兒子誤將「報答」寫成「暴打」，讓原PO哭笑不得。

網友看到貼文全笑翻，紛紛打趣留言表示「看到這張字條，小朋友，你應該來不及長大了吧」、「冒冷汗了」、「孩子孩子為何你辣模壞」、「是不是想暴打很久了，哈哈哈哈哈！」、「建議媽媽，不用等小朋友長大，先下手為強，現在就爆打他吧！」。

(中時新聞網)