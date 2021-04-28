圓山大飯店歡慶69週年慶，推出週年慶系列活動，其中「尋找圓山生日彩蛋 大獎撈起來」活動，限量1,200顆圓山生日彩蛋，每組690元，獎品總價值超過三百萬元，內含圓山大飯店菁英環景套房、Apple iPhone 12 Pro Max及日本麗克特精選家電等多項大獎。餐飲部份推出單筆消費滿2,000元，可參加好運轉現金活動，最高可現折690元。住宿推出生日69同慶住房免費升等活動，於週一至週五入住，出生年月日含「6」或「9」者，即可享指定住房專案，房型免費升等。

「尋找圓山生日彩蛋」將在圓山大飯店1F大廳舉行，現場打造網美最愛、拍照最美的夢幻粉紅球池，5月邀請大家一起到圓山大飯店撈大獎、轉折扣、拍照當網美。

每組690元的圓山生日彩蛋，每顆保證內含獎項超過價值1,100元起等大獎，包含最夯的「穿越時空神祕的東密道」導覽券及圓山貨布鑰匙牌的1,000項組合商品外，更囊括圓山大飯店各式房型獎項，還有日本麗克特精選家電系列、日本任天堂Nintendo Switch瑪利歐35週年限量版亮麗紅X亮麗藍遊戲主機、Apple iPhone 12 Pro Max智慧型手機及最高價值39,600元的菁英環景套房住宿券等200項大獎。

配合69週年慶，餐廳也推出好運轉現金活動，2021年5月10日至5月30日止，於圓苑餐廳、金龍餐廳、圓山牛排館及花園咖啡廳，單筆消費滿2,000元可參加轉盤一次、滿4,000元可轉兩次轉盤，以此類推，轉中的現金額即可現場折抵消費金額，單筆消費最高可現折690元。此外，住宿方面推出生日69同慶免費升等活動，2021年5月1日至5月30日，於平日週一至週五入住，只要出生年、月、日，含數字「6」或「9」，即可享指定住房專案，房型免費升等。

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