血清陽性機師家庭接觸者檢驗情形。（圖／指揮中心提供）

指揮中心今(28日)公布3例本土個案，其中1例(案1112)為境外移入個案之非同住家人，另外2例(案1113、案1114)為昨華航血清抗體陽性機師之同住家人，讓華航機師染疫風暴再擴大。而昨台大兒童醫院院長黃立民醫師就表示，國內恐早就有好幾波隱形傳播，對此，台大醫院前感染科醫師林氏璧今就在臉書回應，「我同意，但我必須加一句，『這些傳播鏈似乎都斷掉了』。」

華航機師染疫風暴擴大釀家庭感染，而指揮中心也緊急啟動1279名機師專案採檢，發現6名血清抗體陽性，扣除3人為原本就確診者，被遺漏的確診者有3人，進一步擴大篩檢其家人，發現血清陽性3的機師其中1名小孩確診(案1113)，另2名小孩也被驗出抗體陽性，而案1113就讀的學校更緊急宣布全校暫緩進入校園，改線上授課。

而昨日台大兒童醫院院長黃立民就表示，從血清檢測結果顯示，台灣本土新冠病毒一直沒有消失，機師在本土被感染的機率比境外還高，「國內恐怕早就有好幾波隱形傳播」，對此，台大醫院前感染科醫師林氏璧就在臉書上表示，他同意「其中有隱形傳播鏈」，但他必須再加一句，「這些傳播鏈似乎都斷掉了！」

根據《ETtoday 新聞雲》報導，林氏璧進一步解釋，從華航機師檢驗專案目前的結果來看，1000多名裡面只驗出3個血清抗體陽性，等於千分之三，讓他直言算是很了不起了，另外，他同意之前病毒已由此進入機師的家庭及社區，但他認為這不是普遍現象，這可從華航機師檢驗專案目前結果看出，加上目前沒有發生無症狀感染深入社區不斷傳播的情形，他也以病毒1傳3、3傳9的特性來說，這樣總會碰到一個重症的病人，但目前都沒看到，「因此我才說，這些傳播鏈似乎都斷掉了！」

此外，他也說案1113和案1114還有其他只有抗體的家人，其有傳染力的時間發生在1~3個月前都可能，「如果爆發的話應該早爆發了，目前不用太擔心」，反而是要多注意指揮中心今公布案1112的足跡。

(中時新聞網)