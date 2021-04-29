黑衣人闖入北市警松山分局中崙派出所砸電腦畫面被刪，警局29日至議會專案報告，面對外界質疑有高官、議員，甚至黑幫施壓刪除影片，正、副所長許書桓及顏敏森皆強調未有任何關說與壓力。顏也還原被刪影片當下情況，從就寢中驚醒，發現外現吵雜聲向前攔止，把人驅離到派出所外，因為沒有監視器畫面，當下原因不明所以未馬上將黑衣人法辦。

中崙派出所有黑衣人闖入砸壞電腦，警方起初指稱停電未重啟錄影設備，導致監視畫面沒有錄下，結果經調查後大翻盤，竟是所長格式化檔案刪除96秒關鍵畫面，最後由刑警大隊科偵組救回。

市警局長陳嘉昌今赴議會針對0416松山分局執法爭議事件專案報告，議員李傅中武自清絕無介入或關說，僅有關心事發過程，許書桓及顏敏森也表示，絕對沒有被施壓，但事發後沒有向上呈報。

議員陳炳甫不滿報告內容避重就輕，停電過程、誰要求和黑衣人握手言和都沒講清楚，他也希望所長不要把一輩子因為此事賠進去，若有任何委屈可轉做汙點證人。

議員王世堅痛批，黑衣人砸了電腦，警方就讓人離開，警察的威嚴蕩然無存，簡直是欺善怕惡、除良安暴，質疑被刪掉的96秒畫面是什麼內容。

陳嘉昌解釋，一堆人跑進派出所，當場只有副所長，第一時間把人趕出去，副所長無權查閱監視畫面，不知道是現行犯，顏敏森說，當天那些人進來，他在就寢中驚醒，發現外現吵雜聲向前攔止，96秒驅離到派出所外，沒有監視器畫面，當下原因不明。

松山分局長林志誠坦言，對監視器有不斷電系統的確不了解，因為事發後有2人到派出所來稱不小心碰撞電腦願意賠償，留下資料後，由他找來與事發起衝突的教官致意，但沒有和解。

(中時 )