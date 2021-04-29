北市警松山分局中崙派出所遭黑衣人闖入，監視畫面被前所長許書桓刪除引發軒然大波，警方29日至議會專案報告，議員詢問為何刪檔案，許書桓表示，他不想害人、造成長官困擾，對不起全國警察、人民和警局長官。

市警局今赴議會專案報告，議員林國成質疑為何許書桓會主動刪除影片，許書桓表示，昨天已經至地檢署偵訊，據實以報相關狀況，靜候司法調查，林追問是什麼情況下會要刪掉影片。

許書桓指出，他10幾年來工作狀況第一不想去害人、第二不想製造長官的困擾，但過程中造成長官、警察局、市民大眾如此大的困擾及紛爭，真的很抱歉，處置確實思緒不周，而警察即使做1000件好事也抵不過1件出錯，至於實際操作過程，都有向檢察官報告，希望司法調查還原，現在真的不方便多說。

許接著說，現在講一定沒人相信，教官在警察單位負責訓練教導大家逮捕術、如何跟人犯對峙，但楊姓前教官遇到事情直接逃跑、不面對事情，他接著語塞難言。林國成見狀說，知道你考慮同仁、教官問題，因為同仁之愛，沒想到涉及滅證。

許書桓最後強調，發生這個事情真的很遺憾，過程中，工作重點個人認為第一不要害別人，第二不要造成長官困擾，沒想到一連串失誤，卻造成這麼大的影響後果，第一個要對不起的是全國警察，在期間不斷被質疑、批評，我們並不是這麼差，真的做一百件好事比不過一小件疏失，第二對不起全國人民，沒有欺善怕惡、不辦任何案件，相關處置接受司法調查，至於外界關心的監視器問題，他對檢方已據實以告，相信會有公正裁處，再此很對不起北市警局長官，真的非常抱歉。

(中時 )