北投媽祖文化協會本月10日遭人開3槍示威，涉嫌開槍的2名北聯幫護法今（29日）上午7點33分乘保時捷到警局投案，現場更有13名小弟撐傘大陣仗護送，宛如走星光大道，引起輿論譁然。對此，北投分局長陳炯志於下午記者會說明，未依規定即時上銬造成社會觀感不佳，已自請處分。

針對黑幫進警局如走星光大道一事，北投分局局長陳炯志今日下午在記者會上說明，由於同仁的誤判與輕忽，並未依規定立即上銬，導致社會觀感不佳，本分局將深刻檢討，他也已向長官自請處分；此外，陳炯志說，在槍手楊志豪走入警局時，有被拍攝到的所有員警，均給予申誡處分。

據了解，綽號「楊鳩」的楊志豪，擔任北聯幫護法，與民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑均為北投地方勢力，曾因介紹小弟到趙的公司上班，小弟反遭到餵毒意外死亡，據聞楊找到協會興師問罪，趙男冷漠對待，與另名綽號「大郭」的郭旻竣講好一起開槍尋仇。

警方調查，楊志豪在案發當天站在中央北路、育仁路口朝位在2樓的媽祖文化協會開2槍，大郭則對空鳴槍，2人隨即逃逸，大郭將價值400萬的瑪莎拉蒂棄置在下八仙的產業道路遭警方尋獲。

此外，被害的媽祖協會理事長趙映光就則為趙介佑的父親，曾擔任北投分局顧問團團長，現任民進黨台北市黨部評委召集人，政商關係聊好，原打算培養兒子趙介佑接班，無奈兒子涉及電信詐欺、販毒外，近日因楊的小弟暴斃後，就得罪北聯幫幹部，導致平時聚會的媽祖協會遭槍擊。

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(中時新聞網)