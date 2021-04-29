蘇慧倫用簡單食材做出豆腐肉末炒黃瓜丁。相信音樂提供

蘇慧倫與全聯先生《爸爸回家做晚飯》秀廚藝。相信音樂提供

蘇慧倫代言全聯OFF COFFEE，推出蘇慧倫限定杯套共18款，成為歌迷爭相收藏的的經典蒐藏，這次她再為全聯洗手做羹湯，在全聯先生的《爸爸回家做晚飯》節目中，難得秀廚藝，用簡單的食材料理美食，蘇慧倫透露下廚對她來說是蠻大挑戰，剛結婚時為了當個完美的家庭主婦，端出三菜一湯的料理，卻是得準備一整天，笑稱自己的拿手菜是煮白飯。

不擅廚藝的蘇慧倫，在《爸爸回家做晚飯》節目挑戰「豆腐肉末炒黃瓜丁」，簡單食材料理出一盤好菜，讓她信心大增，她說：「以前在家做菜做完會很有成就感，但老公和小孩吃完他們的表情，就會知道自己不需要再做菜了，但偶爾做做其實蠻不錯的。」也有網友留言敲碗：「期待下一集女神要教我們做什麼菜」「想吃女神親手料理」。連續三週每週三的《爸爸回家做晚飯》都有蘇慧倫，第一道料理已上線（https://www.youtube.com/watch?v=8IL9ygictVg）。

在之前的代言記者會上，蘇慧倫就提及原本拍攝全聯OFF COFFEE廣告時，很希望能和全聯先生有場對手戲，這次透過節目《爸爸回家做晚飯》PK廚藝，也算是一圓合作夢，而全聯先生一見到女神就說：「我以前學生時代騎摩托車，看到蘇慧倫的擋泥版就會騎車追，但追不到，今天終於邀請到了。」全聯先生也把握見到女神的機會，收集蘇慧倫限定杯套給她簽名。

接下來，蘇慧倫也將投入「生命之花」30週年演唱會高雄場準備工作，演唱會將於9月4日星期六16:00在高雄流行音樂中心開演，門票將於5月22日中午12:00 拓元售票系統開賣。

(中時 )