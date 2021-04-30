華航機組人員檢疫用諾富特飯店主管確診武漢肺炎。桃園地檢署今天證實，19 日曾與台北地檢署、關務署台北關在諾富特舉辦座談，有近百人參加，但目前尚未有同事被匡列。

諾富特華航桃園機場飯店主管（案1120）確診武漢肺炎，指揮中心昨天在記者會上指出，他在4月15日或17日就已有症狀，19日至26日間多次至診所就醫，27日至醫院就醫，昨天確診。

桃園地檢署今天證實，19日曾與台北地檢署、關務署台北關在諾富特舉辦「強化空運查緝情資聯合座談會」，與會時間從當天上午9時至下午3時，有近百人出席，中午休息時間則是在諾富特餐廳吃自助餐。

有檢察官認為諾富特內部目前感染源不明，擔憂會受到疫情影響，加上檢方工作繁忙，輪值內外勤、開庭等，接觸過的人難以計算，雖都有戴口罩防護，但難免擔心會有意外。

桃園地檢署表示，目前尚未有同事傳出症狀，也沒有接到衛生單位通知有同事被匡列，已要求同事留意體溫、身體狀況，盡量避開人潮聚集處所。（編輯：張銘坤）1100430

(中央社)