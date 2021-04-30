【LIVE直播】華航諾富特再增3本土確診 指揮官陳時中親自說明

華航諾富特遭質疑消毒不確實，導致員工接連確診，30日中央流行疫情指揮中心公布的確診者中，案1127至1129共3人為諾富特員工，其中1127及1128，CDC公布兩人足跡，4月27、28兩日兩人足跡皆為桃園市中壢區，分別去過甜點店、自助洗衣店、按摩店以及連鎖鍋貼店等地，目前多家店面已大消毒，部分店家暫時歇業或僅提供外帶，也有店家持續營業中。

有華航機師怒批諾富特消毒不夠確實，連累大量機組人員「世紀大遷徙」，強制移監到集中檢疫所，30日再爆兩名諾富特員工確診。案1127為20多歲女性餐飲部員工，無出國史，29日下午出現喉嚨癢症狀，檢測後Ct值為26，接觸者10人，列為居家隔離對象。

案1127在4月27日下午4時半曾到過桃園市中壢區的等等法式甜點店，甜點店表示才剛接獲消息，警方也到店面來調閱監視器，店內目前正在消毒，消毒後將只提供外帶，至於維持外帶時限還未能確定，面對有確診者曾來消費，店家表示雖然擔心生意，但為了做好防疫也沒有其他辦法。

案1127在4月28日下午3時後曾造訪中壢日新路的美衣潔自助洗衣店洗衣，接著去中原夜市附近的日式料理店用餐，店家表示得知有確診者曾來消費，「當然會擔心」，已經自主消毒，並暫停營業，店內座椅不多，目前正在等候衛生局進一步的通知。

案1128則為為本國籍20多歲男性，為房務部員工，近期無出國史，29日原預計依旅館清空計畫前往集中檢疫所，但因量測體溫有發燒情形，後送就醫採檢及隔離治療，於30日確診，Ct值16已初步掌握個案接觸者4人，皆列居家隔離對象。

案1128在4月28日搭乘703公車在上午10時到中壢火車站，接著去海越按摩店消費後，下午1時許到中山路的四海遊龍鍋貼店用餐，再搭乘703公車返回宿舍。目前四海遊龍鍋貼店持續營業中，店員表示，4月30日早上就消毒了，有請教過衛生局，衛生局回覆說案1128是離峰時間來消費，店家消毒後員工自主管理14天，若有員工不舒服發現確診才需暫停營業。中壢火車站則是全站消毒，站務員自主管理。

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(中時 )