諾富特飯店一名確診主管曾3度前往新北市三重某診所看病，29日被送到加護病房插管，屬於重症患者，三重診所醫師30日受訪時嘆氣表示，他都有詢問TOCC（旅遊史、職業史、接觸史以及群聚史），最後是接到中央電話通知才知道病患是飯店主管，對此他感到很委屈，另他與診所2名員工經檢測，結果都是陰性。

指揮中心30日表示，案1120曾三度到新北診所就診，因此接觸者匡列人數中有4名是醫護人員，目前正在居家隔離中，另外診所病患有16人，但因為都有戴口罩，因此都是列入自我健康管理。

該醫師受訪表示，該主管住在附近，他從小看主管長大，因為主管從小在國外讀書，之前已2年多沒來看診，該主管最近3次來看診的時候，他都有詢問TOCC（旅遊史、職業史、接觸史以及群聚史），但詢問什麼對方，對方都說「沒有」或不願回應。

「這狀況就跟炸彈一樣！」醫生說，最後是接到中央電話通知才知道病患是飯店主管，對此他感到很委屈，但誰也不願意碰到這種問題，他強調診所所有防護工作都有做好，診所也依規定要停業2周，至於相關損失，會找衛生局尋求協助。

醫師表示，因為跟周邊鄰居很熟，消息傳出後大家紛紛致電關心，診所在看診期間防護都很完整，另2名員工目前住在防疫旅館裡面，29日已經做過檢驗，衛生局30日通知他與2名員工檢驗結果都是陰性，放下心中大石，中央也通知要做好居家隔離14天、不能外出。

(中時 )