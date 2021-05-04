台中一中日前舉辦校慶園遊會，學生發揮創意，把射氣球遊戲「結合當地文化」，用大甲鎮瀾宮董事長顏清標當海報主視覺，引發熱議。前立委顏寬恒昨透過臉書回應表示，「爸爸現在不做消波塊了，都在做水餃」，沒想到竟收到學生留言道歉，而顏寬恒也展現高EQ，今（4）日在臉書大讚學生們的創意，並答應對方，如果明年真的要賣標哥水餃，自己會去當「大叔工讀生」幫忙叫賣。

台中一中校慶有個射氣球的攤位上寫著「台中風情體驗」，並在海報畫上「標哥」拿著槍說「肖年ㄟ，欲拍銃嘸」，身前還擺著台中名產辣椒醬。學生擺攤發揮創意爆紅，沒想到竟釣出顏寬恒回應。顏寬恒昨在臉書表示，「爸爸現在不做消波塊了，都在做水餃」，自己則都在忙選民服務，只能偶爾吃水餃沾東泉辣椒醬，並喊話中一中的同學趕快追上進度，也要學生記得跟他聯絡，要私人贊助一箱水餃，保證比消波塊好吃，如果下屆園遊會改賣標哥水餃，還可隨貨附贈「寬恒哥叫賣服務一式」。

台中一中學生校慶擺攤發揮創意，在海報畫上「標哥」及消波塊。（圖／翻攝自PTT）

事發後，學生留言給顏寬恒，表示對於這次事件感到很抱歉，本來只是想在園遊會上擺攤搞笑，沒想到會因網路媒體瘋傳，讓玩笑開大了，「造成您和標哥的困擾，是我們考慮不夠周到，所以我們必須要對標哥、您與您的家人致上誠摯的歉意」。

顏寬恒則PO出訊息截圖安慰該學生，說「同學們言重了」，實在佩服各位的創意四射，「我們台中有台中人的包容和幽默感，外地人不懂啦，不要太擔心！」他也笑說，所以不要擔心有一天，會在海邊突然醒來或是被包在麵皮裡面。

對於同學們的創意，顏寬恒大讚很有幽默感、都很棒，也讓他們全家因此哈哈大笑。顏寬恒更準備了兩箱標太郎水餃寄送給中一中的學生，並稱，如果明年同學們決定要賣水餃，不只他會去幫忙叫賣，蔣萬安委員也答應要去幫各位包水餃，「這樣你們就多了兩個大叔工讀生啦！」

中一中學生私訊致歉，顏寬恒高EQ幽默回應。（圖／摘自顏寬恒臉書）

允中賢弟： 您和您中一中108班的同學們言重了，諸位的創意四射，實在令人佩服。我們台中有台中人的包容和幽默感，外地人不懂啦，不要太擔心！ 我們這些大人是把未來寄託在你們身上啊；如果一個國家沒有了勇敢有創意的少年，怎麼會有美好的未來呢？ ... 由顏寬恒發佈於 2021年5月3日 星期一

(中時新聞網)