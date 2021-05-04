曜越(3540)4日召開董事會，經董事會決議，擬委任臺灣新光商業銀行籌組3年期新臺幣9億元聯合授信案，曜越指出，此次申辦聯貸案主要係為了償還金融負債暨充實營運週轉所需資金，金額暫定為9億元，不過考量到運用彈性，仍設定總額度正負25％為可調整範圍，並據以授權曜越董事長林培熙在新台幣11億元以內，辦理本授信案及同意本授信所有約定，並代表與授信銀行團進行相關簽約事宜(如授信合約、本票、本票授權書及其他相關授信文件等)，暨處理後續相關事宜。

另董事會中亦同步通過今年首季財報，受惠於營收規模放大，達到14.02億元，較去年同期的9.68億元，年增44.66％，再加上營業成本控制得宜，僅由去年同期的6.35億元，微增至8.93億元，僅年增40.65％，連帶推升毛利率走揚來到36.28％，較去年同期的34.4％，上揚1.88個百分點，經結算今年首季營業利益達1.87億元，較去年同期的0.33億元呈翻倍成長，另首季稅後淨利1.42億元，亦較去年同期的0.15億元，年增854.43％，換算今年首季EPS 2.2元，為去年同期EPS 0.23元的近10倍。

(工商 )