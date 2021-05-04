曾豪駒總教練因大動作抗議遭驅逐出場

樂天桃猿與富邦悍將之戰打得難分難捨，雙分比數接近、比賽時間也很長，不過7下樂天出現火氣，滿壘情況下陳晨威遭三振，他丟棒表達對好球帶不滿，而總教練曾豪駒也上場抗議，最後陳晨威被記警告、曾豪駒則被驅逐出場。

此戰兩邊先發投手分別為王溢正、羅力，兩人分別4局失4分、5局失2分就退場，用球數都偏高，也導致此戰比賽時間相當長，富邦先靠陳真陽春炮、3上單局4安取得4比0領先，6上二、三壘有人情況下，申皓瑋內野安打再得1分。

4到6局樂天靠著連續安打與對手失誤，攻下5分，6局下半則是一、三壘有人情況下，富邦投手王尉永暴投，樂天以5比5追平。

樂天桃猿總教練曾豪駒第7局因好球帶爭議上場爭論，怒踢本壘板好幾下，遭到驅逐出場，成為今年第一位遭驅逐出場的教頭，也是曾豪駒擔任總教練後首度領到出場罰單。（陳麒全攝）

平手狀況沒有僵持多久，7上富邦靠保送及連續安打攻下超前分，7下樂天想要反攻，有1人出局、滿壘大好機會，輪到陳晨威打擊，沒想到遭到主審拉弓三振，當下他非常不滿，隨手把棒子丟在一旁、雙手抱頭，表情相當不可置信。

同時總教練曾豪駒也從休息室衝進場，向主審質問好球帶，還有腳踢本壘板上的土的動作，遭主審驅逐出場，這也是曾豪駒接下總教練以來，首次遭到驅逐出場，最後曾峻岳對林立丟出三振，無失分安全下莊。

9上富邦再打2分，9下樂天雖然追回1分，但仍無力回天，富邦最後以8比6贏得比賽，這也是對戰樂天4連勝。此戰兩隊合計出現11次保送，比賽時間也因此拉長，打了約4個半小時。

富邦悍將先發投手羅力。（陳麒全攝）

樂天桃猿先發投手王溢正。（陳麒全攝）

富邦悍將陳真敲出陽春炮。（陳麒全攝）

樂天桃猿總教練曾豪駒第7局因好球帶爭議上場爭論，怒踢本壘板好幾下，遭到驅逐出場，成為今年第一位遭驅逐出場的教頭，也是曾豪駒擔任總教練後首度領到出場罰單。（陳麒全攝）

(中時 )