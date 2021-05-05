母親節將至，各式孝親禮品搶市！台中市環保局抽查禮品過度包裝，針對轄內各大販賣點，共查核禮盒458件包含糕餅禮盒110件、加工食品禮盒241件、化妝品禮盒51件及酒禮盒56件，查獲疑似過度包裝禮盒2件，分屬加工食品禮盒及化妝品禮盒，將移請主管機關追蹤查處，違反《資源回收再利用法》規定者，將處3萬至15萬元罰鍰。

環保局長陳宏益表示，建議民眾購買禮盒時，要注意「一多三少」採購原則，即產品份量多、包裝材料少、種類少、印刷少等輕包裝禮盒，目前轄內已有137項市售禮盒取得「台中市綠色包裝認證標章」，並鼓勵業者積極響應。

台中市環保局在母親節前夕針對轄內各大販賣點，包含百貨公司、量販店及加工食品零售業等處加強抽查，並呼籲糕餅、化粧品、酒、加工食品禮盒、電腦程式著作光碟等製造、輸入及販賣業，自我檢視是否符合「限制產品過度包裝」規定，減少廢棄物及資源浪費，以免違反《資源回收再利用法》規定，違者將處3萬至15萬元罰鍰。

(中時 )