香港女星阿嬌（鍾欣潼）近期因身材發福屢受到批評，但她仍專業地出席節目錄製或是公開活動；阿嬌在戀愛真人秀節目《怦然心動20歲》擔任嘉賓，日前才闢謠永不再婚，最新一集聊到前任送的禮物去留，她逗趣表示看物品多貴，後來又更新動態，豁達地說「該處理的是感情」，讓粉絲看了既佩服又心疼。

阿嬌在大陸戀愛真人秀節目《怦然心動20歲》當嘉賓，最新一集節目中2名男子留著前女友送的鞋子和帽子，讓一名女嘉賓Sunnee（楊芸晴）很震驚，「幹什麼！來談戀愛就要忘掉（前任）啊」；畫面帶到其他嘉賓，主持人問阿嬌會如何處理前任送的禮物，她逗趣地說「看看它多貴」，更補充「憑什麼要我還」，讓主持人和其他嘉賓都笑得不亦樂乎。

阿嬌在節目中回應如何處理前任送的禮物，神回覆讓現場所有人都笑翻。(圖/ 摘自微博)

後來阿嬌也在微博更新動態，豁達地講出心聲，「關於前任送的東西，我想說，每一件物品都代表著一段珍貴的回憶，即使兩個人沒有在一起了，但東西也不會隨隨便便扔掉，該處理的是感情，而不是物品。你們呢？」。

阿嬌的一席話立刻被粉絲推爆，「說的真好」、「感情才是要好好處理的，東西丟了但是感情一直不處理只是在逃避罷了」、「我和嬌姊想得一樣」、「最重要的東西不會丟，只會藏起來，算是一個紀念，畢竟愛過」、「愛說實話的妳真的很好笑」。

(中時新聞網)