「醫生，醫生！快幫幫我，小龍蝦越爬越凶，已經鑽到我的肚子。」14歲的小應滿臉恐懼，用顫抖的聲音拜託醫生。4月25日清晨6點30分，浙江省人民醫院肛腸外科主治醫師戴俏瓊收治了一名來自浙江台州的熊孩子。

《瀟湘晨報》報導，4月24日下午，小應跟外公外出釣到幾隻小龍蝦。到了凌晨12點，小應喊餓，外婆趕緊去煮麵，突然她聽到小應「啊唷、啊唷」的呻吟聲。一問，這個調皮的小男孩竟然把活蹦亂跳的小龍蝦，硬生生地塞進自己的肛門，外婆、媽媽趕緊陪小應一起求診。

「你為什麼要把小龍蝦塞進肛門？」戴俏瓊醫生直接問小應。

小應羞紅了臉，低著頭回答：「我看到手機上有一檔野外求生的節目，那個老外把海水灌進自己的肛門。我也學他的樣，想用肛門吸收小龍蝦的水分，把它變成一隻龍蝦乾。」

現年36歲的戴俏瓊，是浙江省人民醫院肛腸外科唯一的一名女醫生，也是這個科室最忙的醫生之一。工作9年來，戴俏瓊醫生做過10多例肛門取異物手術，比如紅棗核、筷子、雞蛋等。「我以前取過的都是死物，從沒遇到過活的小龍蝦。」

利用內視鏡，戴俏瓊把一根頂端帶有攝影鏡頭、2公尺長的黑色細管——腸鏡，從小應的肛門中插入。隨著腸鏡在腹內游走，手術台前的2台電腦同步呈現出小應腹內的狀況。

終於，在距離小應肛門10公分處，也就直腸中上端，一隻小龍蝦赫然出現在電腦上。尖利的蝦螯，已把小應的直腸內壁，蟄出一道道血絲。

確定目標，戴俏瓊把一根長長的細鐵絲圈套器，通過腸鏡塞進小應肛門內。小龍蝦被圈套器的橢圓頂端，穩穩箍住。輕輕一拉，小龍蝦連著圈套器，從小應掰開的屁股裡，整個順利取了出來。

據了解，這是全中國首例從肛門裡取出小龍蝦的腸鏡手術。浙江省人民醫院的專家提醒，千萬不要因為一時好奇心驅使，或者追求刺激，在肛門內塞任何東西，以免危害健康。

(中時 )