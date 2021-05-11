生活智慧王！一名網友表示，每次要打開全新的衛生紙，總是會不小心扯太開，導致衛生紙爆出來，讓他非常困擾，也很好奇有沒有什麼方法可以克服，引發網友討論，熱心的內行網友表示，衛生紙平放以後，同時從左右兩邊用力一拍，就完美打開了，每次嘗試都沒破掉，讓網友看了狂讚。

一名網友日前在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文表示，每次只要打開新的一包衛生紙就會出現難題，不知道是虛線沒印好，還是他太暴力，只要用力一拉就會不小心把包裝扯壞掉，除了看起來很醜之外，也讓衛生紙容易掉出來，因此原PO很好奇大家也遇過這樣的狀況嗎？也想知道是否有什麼小撇步可以幫忙克服這點。

貼文引發網友們共鳴，原來大家都覺得衛生紙很難開，因此每次要開新的都會覺得很苦惱，一不小心太用力就會把包裝整個扯爛；另也有網友表示，最難的是，好不容易完美打開衛生紙以後，卻發現要抽出第一張衛生紙也超級難，常常一抽包裝也爛掉了，「好市多衛生紙第一抽，讓我領悟了『萬事起頭難』」。

內行網友們則熱情分享完美打開包裝的秘訣，將衛生紙放平以後，從左邊和右邊兩側，同時用力拍下去（像拍手那樣），發出『碰』的一聲很快就打開了，屢試不爽，至今還沒有失敗過；另也有人說，可以把衛生紙按壓一下，接著在用大拇指按在虛線旁邊，輕輕拉扯就可以成功打開。

(中時新聞網)