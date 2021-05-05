華航諾富特飯店爆發旅客和檢疫者混居事件引爆旅客怒火，對於諾富特因未公布是防疫旅館，有說法主張公布防疫旅館名單，中央流行疫情指揮官陳時中今天表示，分層分棟的要說明幾個層樓是做檢疫用的。入口網站《Yahoo奇摩》就對「防疫旅館名單是否需全面強制公布？」等議題進行網路民調，調查發現，有94.3%的網友表示「有需要」。

對於有旅客不滿諾富特未告知有在做檢疫旅館，陳時中表示，不管任何一家旅社都不需要跟指揮中心申請要做檢疫旅社，而是跟地方政府申請並審查。這次旅館總體檢，我們希望地方檢討後看看是否做到相關辦法修訂。

諾富特飯店權責，桃園應負起管理責任，桃園又認為主責權在指揮中心，外界認為互相甩鍋？陳時中強調，指揮中心是負責相關規定的訂定，但防疫旅館，中央是定規則，地方是檢查通過以及後續監測。

Yahoo奇摩 投票頁面。(圖/Yaoo投票)

對於防疫旅館名單是否需全面強制公布，入口網站《Yahoo奇摩》5日就對此發起網路投票民調，以「你認為防疫旅館是否需要強制全面公布名單？」為題詢問廣大網友看法，投票時間為5月5日至10日，截至5日17時10分為止，共有4千8百多名網友投票，列出5個選項，表示「非常需要」，比例佔87%、「還算需要」佔7.4%，共有94.3%的網友傾向「需要」。「不太需要」佔3.0%、「非常不需要」佔1.2%，「不知道/沒意見」1.5%。

(中時新聞網)