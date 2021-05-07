台灣首部以女頭目為拍攝對象的紀錄片《阿查依蘭的呼喚》，講述一位單親媽媽廖莉華，在面臨生活的種種打擊後，仍決心回鄉承接大頭目身份的感人故事。長期拍攝原住民題材的魏郁蓁導演表示「她的故事充滿人性，非常觸動人心。」所以決定用影像紀錄這位用「生命」在維護傳統的女性頭目，希望讓觀眾看見在單親與頭目身份的諸多壓力下，廖莉華展現出的不凡生命力。

電影真實地拍攝到廖莉華努力想找回從小失落的頭目文化與人生的使命．作家詹偉雄看完電影直呼：「我覺得我能變得跟她一樣勇敢！」同樣身為原住民的導演龍男·以撒克·凡亞思更是肯定本片：「不管什麼族群、什麼性別，一定都能從中得到很多的收穫和啟示。」

廖莉華30歲時父親驟逝，不久也離婚了，全家的生活重擔頓時落在她身上，更在繼承頭目之後，挺身扛起部落文化的傳承與照顧族人的責任。她為母則強，獨自撫養三個孩子長大，除了烹煮原住民風味餐外，也跟著族人到建築工地做工，靠著打零工維持生計，也曾經因無力負擔喜帖應酬而當起婚禮歌手，她笑著說「還好我歌喉還不錯！」更曾在工地摔傷了腳，傷口深及見骨仍堅持到學校煮風味餐，鏡頭外的攝製團隊問她：「賺錢不要命喔？」廖莉華無奈地笑著回應：「真的不要命了。」

頭目得承擔較多送往迎來的人際關係，也必須參與部落內外大大小小的應酬，對心中掛念部落與族人的廖莉華而言，只能將家庭退縮到最小，婚姻成了廖莉華最難兼顧的痛。「我很對不起小孩，我都沒有時間陪他們。」廖莉華紅著眼對導演說。她的承擔與犧牲或許也是許多台灣女性所面臨到的難處，導演魏郁蓁深信：「廖莉華的故事可以鼓勵類似處境的人，甚至讓好境遇的人能珍惜所有。」

《阿查依蘭的呼喚》紀錄一位單親媽媽－廖莉華頭目的生命情境故事，努力扛起她難以負荷的重擔，單親的壓力、頭目的重擔、族人的期盼與祖靈的呼喚，成了她人生中最苦也最美的憶念。《阿查依蘭的呼喚》將於5月21日上映。

(中時 )