有華航空服員經歷超過10年的林佩瑤，當年因參加歌唱節目《超級星光大道2》開始受關注，有好歌喉加上出眾外型，也讓她有了「最美空姐」封號；2019年升格人妻後，仍有一票死忠粉絲，但日前林佩瑤提及自己多次收到一些網友私訊抱怨她業配文變多，讓她終於忍不住解釋，並直言「不愛我的請滾蛋」，罕見動怒粉絲都很訝異。

6日晚上林佩瑤在臉書粉絲專頁發了一篇文章，敘述前陣子收到粉絲私訊，針對她接業配有意見，對方認為林佩瑤近期「業配太多」，導致不想追蹤訂閱她，或是替她的貼文按讚；對此林佩瑤開頭就表示，「我平均每個月只有兩則商業合作」，且強調每個產品都是他親身試用又很喜歡，才會推薦粉絲們，有的更沒有收廠商半毛錢。

近日林佩瑤罕見動怒，嗆酸民「不愛我的請滾蛋」。(圖/ 摘自林佩瑤臉書)

對於被粉絲扣上「業配太多」的罪名，林佩瑤也無奈地說，「如果你不喜歡，不來看也真的沒有關係的」，但她不解地是，當她分享產品沒有標記品牌或地標，又會有人來問她，「是什麼品牌？要去哪裡買？這家餐廳在哪裡」，讓她不由得感嘆，「你們享受我資訊的同時，卻又不希望我有工作收入，是不是真的有點自私？」，也讓她忍不住吐出內心話，「不愛我的請滾蛋，愛我的請留下來」。

粉絲們罕見看到女神動怒，也紛紛在底下留言安慰，「別氣了，東西包羅萬象，我覺得很有趣啊」、「跟酸民認真就不是最快樂跟美麗的空姐了」、「透過妳的分享，才知道怎麼變美，還有哪裡有好吃的啊」、「其實如果妳要賺錢根本不是這種頻率，因為妳沒有代言不了的東西啊」、「喜歡妳直爽真實的個性」。

(中時新聞網)