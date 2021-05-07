國際樂壇天后愛黛兒（Adele）是英國知名創作歌手，擁有鐵肺歌喉和療癒人心的嗓音，每每發行新作品都引起廣大迴響，但她圓潤身材卻常被拿來大做文章；近年愛黛兒成功減去45公斤，被捕捉到激瘦模樣都掀起討論，而鮮少更新社群的她，5日滿33歲生日時在IG分享近況，體態看起來十分健康，讓眾人都很驚喜。

愛黛兒從今年初就不像往年，變得鮮少更新社群，在1月25日發文後就沒有消息，5日恰逢她滿33歲生日，她終於上傳3張近況照，像是在跟粉絲們報告自己最近過得如何；一張幾近素顏的黑白照，另一張是穿著色彩鮮艷的連身泳衣玩水，最後則是她穿著合身洋裝隨著音樂翩翩起舞的模樣。

近年愛黛兒成功減去45公斤，5日滿33歲生日時在IG分享近況，體態看起來十分健康，讓眾人都很驚喜。(圖/ 摘自愛黛兒IG)

近年愛黛兒成功減去45公斤，5日滿33歲生日時在IG分享近況，體態看起來十分健康，讓眾人都很驚喜。(圖/ 摘自愛黛兒IG)

從一系列照片中不難發現，愛黛兒在成功甩肉後，體態維持得非常好，穠纖合度又有種健康美，她也開心地說「Thirty Free」，像是在說自己正過著自由的三十年華，無論身心狀態都充滿正能量的感覺。

不過，距離愛黛兒上次發行專輯已經6年過去，因此歌迷除了留言祝福她生日快樂外，也敲碗新作品，「拜託妳趕快出專輯」、「生日快樂，越來越漂亮的感覺」、「瘦下來變得好健康，希望妳可以一直很快樂」、「什麼時候才能聽到妳的新歌呢」。

(中時新聞網)