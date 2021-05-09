為服務返鄉歡度母親節的旅客，台灣高鐵公司今（9）日分別自左營站及台南站各加開1班次北上各站停靠的全車自由座列車（商務車廂除外）；加班車是：北上8816車次14：10自左營站發車，16：35抵達南港站；北上8826車次19：22自台南站發車，21：35抵達南港站。若欲搭乘商務車廂者可持自由座車票，經列車長依照座位利用狀況，補足差價後安排入座。
高鐵公司特別提醒，旅客自進入車站（含車站大廳、售票處等非付費區）即須戴口罩，乘車時請全程戴口罩並配合量測體溫。
(旺報 )
為服務返鄉歡度母親節的旅客，台灣高鐵公司今（9）日分別自左營站及台南站各加開1班次北上各站停靠的全車自由座列車（商務車廂除外）；加班車是：北上8816車次14：10自左營站發車，16：35抵達南港站；北上8826車次19：22自台南站發車，21：35抵達南港站。若欲搭乘商務車廂者可持自由座車票，經列車長依照座位利用狀況，補足差價後安排入座。
高鐵公司特別提醒，旅客自進入車站（含車站大廳、售票處等非付費區）即須戴口罩，乘車時請全程戴口罩並配合量測體溫。
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