王宥忻與祈錦鈅練騎沙灘車。（固力狗娛樂提供）

王宥忻與祈錦鈅練騎沙灘車。（固力狗娛樂提供）

王宥忻開立的YT網路節目《新創大戰：START UP WARS》，由祈錦鈅擔任助理主持人，日前到南澳的露營勝地「那山那谷」取景錄影，兩人頂著33度高溫在烈日下體驗騎沙攤車跑山的感覺，王宥忻笑說：「騎上沙灘車有霸氣的快感，當天老公一副很驚嚇的樣子，一直尖叫說前面有石頭要小心，當下就更激發了腎上腺想狂飆的快感，後來不慎衝到水溝去，還好沒有受傷，後來還是等教練來救援的，最後因為車速太快翁總的頭髮都豎起來了，一直說再也不敢坐我騎的車。」也從這個經驗分享本週創業金句：「服務的目的就是創造讓客戶有美好的體驗。」

祈錦鈅最感興趣的則是露營車的設備，「之前有野外露營的經驗到了半夜飛進來各種顏色的蟲子，嚇得我無法好好入睡，這裡的拎包入住露營車體驗，真的是很棒又貼心我給五顆星的評價」。在訪問的過程中，有創業者提出碰到與合夥人不歡而散的情況，詢問王宥忻有什麼好建議，王宥忻表示自己和老公也是事業合夥人：「碰到衝突時就先討論到底要的結果是什麼，然後從要的結果來溝通現在的決定。不然很多時候搞不清楚對方要什麼，就會各講各的沒有結論。」

(中時 )