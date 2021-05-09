近來網路上流傳1部30秒的激情影片，影片中女主角與男伴在飯店內，面對大片落地窗從事性行為，她全程以背部入鏡，煽情內容引發討論；網友原以為影片是遭人偷拍並外流，但經過追查，發現竟是女主角自己發布，事後還起底女主角真實身分，是大陸知名網紅「Amber」。

據《JKF》網站報導，1部以「長髮OL與上司酒店開房激戰」為主題的影片近期在網路瘋傳，影片場景為高樓酒店，女主角全裸面對房間落地窗，鏡頭則是拍攝其背部，她與男伴發生性行為的全程影片在各個LINE社團瘋傳；許多網友原以為是女生遭偷拍並外流，但追查後竟發現，影片並非遭人外流，而是由女生本人發布並廣傳。

據悉Amber平時在網路的作風就十分大膽，經常拍攝性感、裸露的照片和影片，並放在Twitter上供人觀賞。（翻攝自本人Twitter）

網友循線找出影片女主角的真實身分，就是大陸知名的網紅「Amber」，據悉Amber平時在網路的作風就十分大膽，經常拍攝性感、裸露的照片和影片，並放在Twitter上供人觀賞。

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