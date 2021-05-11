財政部11日指出，四月實徵淨額為1,327億元、年增11.4％，累計今年前四月實徵淨額為5,999億元、年增15.5％。

累計前四月實徵淨額占累計分配預算數116.6％，占全年預算數約24.6％。財政部統計處指出，今年前四月總稅收為5,999億元創歷史同期新高，年增率為15.5％，主要為前四月證交稅收規模達到804億元同創歷史同期新高、年增1.2倍所貢獻。

官員表示，證交稅收已連續19個月呈現正成長、創史上第三長，僅落後1988年～1990年期間22個月正成長、1996年～1997年期間21個月正成長紀錄。

今年以來證交稅收成長關鍵在量能，台股投資人交易戶數衝上336.5萬戶改寫歷史新高、當沖戶數則突破11.2萬戶，助攻台股成交量與稅收。今年前四月台股日均成交量為4,331億元創歷史同期新高，相較去年同期（1,864億元）年增1.3倍，前四月證交稅收受其挹注同步成長。

(工商 )