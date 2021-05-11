諾富特、華航事件未歇，今日又再新增一起遊藝場群聚。國內感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民曾在2日示警，一旦不同醫師在不同的地點診斷出新冠肺炎個案就表示社區危險了。對於今日新增多例，他表示，台灣現已進入多點爆發情況，一定要固守醫院，感染措施要非常落實，一點不對勁就要安排採檢。

黃立民表示，現在要做的事情很多，每個人都要戴口罩、勤洗手、少聚會，針對已經爆發的點，必須要儘量匡列對象，能匡多少算多少。目前諾富特、華航的事情還沒解決，又出現新的事件，問題很多，現在已經處於多點爆發的情況，疫情已經「爆出去」了。

面對當前的情況，黃立民表示要守住醫院，醫院端要認真診斷病人，感染措施也要非常落實。舉例來說，不要說有病人明明帶有新冠病毒，卻因其他問題入院沒被發現，最終導致院內感染，疫情在病房蔓延。針對進來的病人，醫院一定要多做檢查，一有不對勁就要安排篩檢。

另外，不具名專家指出，目前國內的快篩一直都沒有普及，一直沒有開放供診所使用。像是日本也有推動快篩，但是針對入境者進行檢測，半小時就能有結果，而韓國則是連麥當勞都可以檢測。快篩分為2種，傳統測抗原的敏感度較低，只有7、8成，不像核酸檢測接近100。另有一種快篩是測核酸的，準確度和核酸檢測差不多，只是成本較高，現在快篩的技術也一直在進步，其實台灣也通過緊急使用授權，只是政府沒有去推、沒有下單。

該不具名專家表示，現在國內的困難是沒有工具可以廣篩，若全部送疾管署，疾管署的同仁也會累死，坦言現在的情況很難處理。若指揮中心願意採購，就可以設點，開放一般民眾想篩就篩，只是由於指揮中心長期不買快篩，臨時要廠商生產，也難保證廠商是不是真的能做出來。

台大兒童醫院院長黃立民5月2日曾示警，一旦不同醫師在不同的地點診斷出新冠肺炎個案，就表示社區危險了。（中時資料照）

(中時 )