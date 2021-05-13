今年本土疫情持續爆發、台鐵列車出軌，高雄路竹路北超高壓變電所13日更因匯流排故障，釀成全台大停電，這麼多災難集中接連發生。媒體人趙少康表示，大停電宛如世界末日，他不禁怒嗆：「有政府，缺水、停電、沒疫苗」。

趙少康13日在臉書貼文表示，有政府，缺水、停電、沒疫苗。這麼多災難接連發生，屋漏偏逢連夜雨，對台灣民眾來說真是難熬的一天。他看到紅綠燈不亮，到處堵車；而聽到的不是消防車、就是救火車的鳴笛聲，好像世界末日的景象。面對天災人禍，政府可以舉出千百個理由為自己防疫不利、缺水缺電、台鐵事故頻傳等施政重大缺失脫罪，但對民眾來說，苦日子不斷是不爭的事實。

趙少康指出，蔡英文一再保證台灣不會缺電，但是2017年的815大停電令人餘悸猶存，2021年的今天大停電又再重演。不管是發電還是輸配電，都是台電電力規畫的一環，管理、保養、維護，任何一個環節都不能出錯，今天的大停電也必須有人扛責任，發電夠，電卻輸不出去，更可惡，絕對不是民進黨卸責的藉口。

趙少康認為，蔡英文已經執政5年，不是沒有時間大展身手。眼見2025年綠電比重，根本達不到蔡英文公開宣示的20%，到時就不是偶然才缺電，而是一定會每天都缺電，民進黨要怎麼辦？怎麼向相信他、支持他的人民交代？

趙少康建議，如今多災多難、禍不單行，請總統蔡英文任內能夠為達成台鐵改造、能源改革等重大政策進程做出保證，或是先向國人宣示幾天內可以取得多少莫德納、輝瑞疫苗，才不負「有政府，請安心」、「有政府，會做事」的大內宣口號。

有政府，做了什麼事？缺水 停電... 由趙少康發佈於 2021年5月13日 星期四

(中時新聞網)