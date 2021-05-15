110學年度國文科考試於今(15)下午1點50分舉行，國文老師評析試題，甚為從基本觀念題型出發，考題結合學生生活經驗，涵蓋重要學習觀念，取材範圍廣泛，難易適中。整份試卷符合108課綱素養導向命題特色，著重跨領域概念的整合、詮釋及關注生活環境相關議題。

闈外辦公室主任王延煌表示，國文科缺考學生人數為2816人，到考率為98.61％。

在題型數量上，高雄市立旗山國中國文老師丁美雪表示，單題32題，題組7篇共16題，合計共48題。文白比例部分，白話文有33題，文言文15題。

丁美雪認為，整份試題設計以基礎、核心及重要概念為測驗重點，學生無論使用哪一版本教材，皆足以作答。整體而言，國文科試題難易適中、具有鑑別度。

至於考題特色，丁美雪提到，考試重視圖表資料識讀與圖文之間的轉換，評量學生解讀及轉譯圖表資料的能力。像是第16題出題，即是依據圖表判斷國中小新住民與非新住民子女人數統計圖，來呈現人數升降趨勢。

丁美雪也認為，考題出題偏向生活化，像是第3題題幹為相機使用說明書，要求考生，根據說明判斷選項中的何種景物，最容易自動對焦。題組五的第42與第43題，則是以金庸小說《射鵰英雄傳》當中的華山論劍為素材，請考生理解文中的比武方式，並推論其後續結果。

新北市立江翠國中國文老師陳恬伶則提到，考題充分展現跨領域，如題組二的第35與第36題則是以數學的質數為題幹，描寫閱讀、寫作與作者間的關係。題組一的第33與34題，則是以喝茶加不加糖與階級有關的討論，以表格統整訊息，讓學生判斷哪一個選項是英國勞動階級的喝茶方式。

(旺報 )