新冠疫情升溫，全台各大賣場呼籲民眾，入場前須戴口罩，不過全聯福利中心宜蘭復興店一名女顧客疑似口罩沒戴好，遭店員勸阻後仍硬闖，店員見狀只好以肉身壓制，女顧客仍頑強抵抗，全聯已報警處理。

有網友在臉書社團《宜蘭知識+》PO出一段影片指出，宜蘭復興路上的全聯，這個時候還有人口罩戴一半，質疑把口罩戴好有那麼難嗎？希望她離遠一點。影片中可見，這名消費者沒戴好口罩，遭店員攔阻仍試圖硬闖，兩名店員見狀，不得已只好從後方以肉身壓制，雙方一度拉扯。

影片曝光後，引起眾怒，網友紛紛表示「辛苦店員了」、「店員還身兼保全」、「全聯店員十八般武藝」、「寧願讓褲子掉下來也不戴口罩嗎？」、「請支援收銀」、「這個員工要給她加薪」、「工作人員超帥氣，幹得好！」、「報警開罰」、「是中邪嗎？」、「好好配合戴口罩很難嗎？」。

不少網友感嘆，在這種疫情之下，店員出來工作已經很危險了，上班還要「打妖怪」，真的很辛苦；還有網友指出，這名消費者日前才到過新月百貨，也是勸導不聽。全聯則表示，經勸導不聽後已報警處理。

宜蘭目前防疫警戒尚未升級成三級，外出未戴口罩只能勸導，但雙北已升級三級警戒，依規定外出時需全程配戴口罩，對於仍不願意配合戴口罩的民眾可開罰3000元至1萬5000元。

板橋松江街的全家便利商店，昨日也有一名女子因未戴口罩進入超商，遭店員指正後腦羞，甚至闖入櫃台對女店員大罵，過程被一旁的客人拍下。(取自YouTube)

(中時新聞網)