【旅遊經 編輯部報導】

四季更迭，賞花活動四季主要賞花遊，包括：春櫻、夏荷、秋楓、冬梅，時值夏日，又至荷花綻放的季節，荷花又稱蓮花，但與「睡蓮」不同，荷花常被種植於池塘之中，荷花的花季一般盛開於夏季，也因此荷花成為夏日主要賞景。而全台最有名的景點，包括：「北觀音南白河」，代表著桃園的觀音、台南的白河是台灣最最知名的賞荷景點！另，台北植物園荷花池、二重疏洪荷花公園、金山清水濕地、淡水石頭厝荷花田、新北雙溪、三峽龍埔里三樹路荷花池、三芝名人館周邊與淡金公路沿線兩旁上林里、台中清水趙家古宅、南投中興新村……，而若是想拍出不一樣的景觀，鐵道、火車與荷花，則可前往通霄鎮五南里鐵軌旁的荷花田、台中清泉國中附近、台南後壁上茄苳等三處，感受一場鐵道荷花之美。

苗栗通霄鐵道VS賞荷(圖：來自「苗栗玩透透」粉絲頁)

雙溪荷花展美(圖：新北農業局提供)

荷花一直有高潔的象徵，北宋著名的哲學家周敦頤，他所著的《愛蓮說》中，即有讚美荷蓮「出淤泥而不染，濯清漣而不妖」，荷花也被稱為「花之君子」，而更難能可貴，是整株蓮花幾乎都有食用價值，可謂通身是寶，是高經濟價值農作物，花瓣乾燥後，可直接泡成蓮花茶喝、煮成湯；蓮花的地下莖為蓮藕；種子「蓮子」，甚至蓮蓬、蓮心、蓮葉等，都因不同目的，有人食用或使用。而夏日賞荷也是許多民眾的風雅樂趣！另外還有升級版賞荷活動，也是鐵道迷和攝影玩家每一年5、6月之際，在台一定前往三處搭配火車飛梭，加上一池亭亭玉立隨風搖曳的荷花，成為每年無法錯過限定的美景。

※．苗栗通霄：

坐落於通霄鎮五南里鐵軌旁的荷花田，一朵朵粉白色的荷花含苞待放，荷葉綠叢相映成趣，偶爾呼嘯而過的火車，為奔流不停的時間放慢了腳步；尤其夜幕低垂時別有一番寧靜美。但提醒民眾，這裡是地主無私開放，民眾切勿折花及亂入花田，一起維護美景及環境。

地址：苗栗縣通霄鎮五南里中山路308號」／對面小路直走200公尺後過平交道。

苗栗通霄鐵道VS賞荷(圖：來自「苗栗玩透透」粉絲頁)

苗栗通霄鐵道VS賞荷(圖：來自「苗栗玩透透」粉絲頁)

※.台中清泉國中附近：

位在台中清水的清水國中附近，在鐵路平交道旁也有一大片荷花田花，待火車經過之際，即可火車+荷花的美照。

※.台南後壁上茄苳：

台南白河蓮花季是國內著名的賞花景點，但位於後壁上茄苳嘉田里，卻能拍出鐵道荷花也受到許多攝影愛好者喜歡。

建議民眾，清晨是賞荷最佳時機，這時花朵最為艷麗綻放，顆顆露珠在荷葉上滾動，即能感受清晨「花現」之美！

(中時新聞網)