41歲Janet（謝怡芬）是台灣知名的旅遊節目主持人，於2015年與老公George（吳宇衛）結婚六年，在今年2月份產下第二胎兒子Dylan，經常在個人社群網站分享小孩的育兒經、家庭日常生活，今19日在個人IG分享哺乳嬰兒的小攻略，例如：集乳器、哺乳內衣、母乳儲存袋、嬰兒紀錄APP等必備工具。

Janet在個人社群 IG分享：「照顧嬰兒的生活模式，就是固定餵奶、排便、睡覺，如果媽媽是親自餵奶，那麽妳就是寶寶吸收食物的來源，所以在哺乳期間有需多必備的工具可以協助媽媽餵奶，例如：哺乳枕可以確保你和寶寶處在最舒適的姿勢，進行餵奶，擠乳器能儲存多出來的母奶、還有嬰兒紀錄APP，可以幫助你紀錄寶寶是什麼時候進食、排便、睡覺。」當你準備喝杯下午茶休息放鬆的時候，很快地照顧寶寶，餵食時間又要來臨了。

Janet（謝怡芬）因主持旅遊生活頻道《瘋台灣》節目，因活潑開朗、正向面陽光的主持風格觀眾受到矚目，同時擁有高學歷、好身材，畢業於美國省理工學院，雙主修生物科學、西班牙，在台灣因認識的朋友介紹而開始當模特兒，並放棄了原來要當醫生的計畫,後來因小s推薦給節目製作人，有機會試鏡並開始進入演藝圈工作，在去年2020年當選「第58屆十大傑出青年」華裔青年特別獎。

Janet（謝怡芬）產後「胸部變大」，還曾搞笑說老公看了很心動，但Janet直接說「No，這是要給小朋友的」，讓網友「讚嘆母愛的偉大」、「媽咪 辛苦了」、「好美的畫面「母愛光輝」、「 媽媽是最偉大的」、「好專業 」、「這世界最美的畫面」、「好可愛的寶寶」。

(中時新聞網)