新生代創作樂團告五人，由雲安、犬青、哲謙3人組成，從野台唱到擁有屬於自己舞台，近期更憑藉專輯《運氣來的若有似無》一舉入圍金曲獎4項，受本報之邀以Swatch NEXT全新系列手表配義大利名牌Etro新裝，展現少見華麗時尚風。談起爆紅，他們直說無感；回首從前則說很幸運，「我們一直是穩穩地做自己的事。」

獲得金曲年度歌曲、最佳演唱錄音專輯、樂團和作曲人提名，還在串流、演唱會都獲得佳績。「真的一直支持我們的，就是底下尖叫聲！」他們直說，「其實我們對於那兩個字（爆紅）是無感的，這些歌迷是跟著我們一場、一場的到這裡。」他們自認是被歌迷寵愛的音樂團體，但其實也是出名寵歌迷的團體，不但回應粉絲要求加場演唱會，有十分喜歡與粉絲互動，「我們有空就會用盡全力回覆，三人輪流去轉發、跟粉絲互動。」

私底活潑又熱情，告五人談到私服時透露，「因為舞台上都要穿的比較fit一點，所以私底下更喜歡穿的寬鬆一點。」平時偏好簡約穿搭，但舞台上則會許搭配許多配件增加亮點，像雲安演出時就會配戴項鍊、戒指、手錶等飾品，幫助穿搭更有層次，並搭配一雙好穿球鞋或是長大衣，哲謙則表示：「主要就會和他們的一起做搭配，然後身上帶什麼東西都會飛出去…。」，雲安、犬青則立刻開玩笑道「謙哥人很好，鼓打完，東西就算出去了！」

SWATCH 全新BIG BOLD BIOCERAMIC，晴空白，4100元。（Swatch提供）

SWATCH 全新BIG BOLD BIOCERAMIC，個性裸粉，4100元。（Swatch提供）

SWATCH NEXT系列BIG BOLD CERAMIC，C-BLUE， 4100元。（Swatch提供）

SWATCH NEXT系列BIG BOLD CERAMIC，C-PINK，4100元。（Swatch提供）

這次Etro古典又潮流的服裝設計，加上Swatch NEXT全新系列的手表，衝撞出新視覺，粉嫩馬卡龍色系新表讓他們一看到就直呼「好好看喔。」也讓雲安心動的詢問價格；該系列是運用結合陶瓷與塑料優點的全新複合材質BIOCERAMIC，是該牌未來重要製表利器；品牌5月也為Big BOLD BIOCERAMIC換新裝，利用大膽的撞色設計，搭配47毫米的超大表徑，訴求能佔據街頭焦點。

(中時 )