新疆四美之一的佟麗婭，2014年和男星陳思誠結婚，夫妻倆育有一兒朵朵，不過陳思誠在2017年被爆帶2女到酒店過夜，雖然事後夫妻倆照常維持夫妻關係，但卻屢傳出離婚，而就在520這天，陳思誠和佟麗婭同步發文證實離婚，結束7年的婚姻，消息一出立刻登上熱搜。

陳思誠在微博發文「2011-2020故事告一段落……你們永遠是我最愛的人，換種身份守護」，並附上佟麗婭抱著兒子的溫馨天倫照，隨後佟麗婭也在微博感性寫下：「人間值得，未來可期，謝謝你！」

陳思誠證實和佟麗婭的婚姻告一段落。（圖／翻攝自陳思誠微博）

佟麗婭表示未來可期。(圖／翻攝自佟麗婭微博)

佟麗婭是首屆「新疆小姐」亞軍，靠著《母儀天下》、《宮》等劇走紅，2010年底和陳思誠因合作電視劇《北京愛情故事》而相識，之後在男方的追求下，兩人於殺青後低調交往，直到2012年才正式公開戀情，2014年1月小倆口到大溪地舉行婚禮，婚後育有一兒。

不過陳思誠2017年被爆料帶2女到酒店過夜，事後雖然陳思誠否認出軌，但佟麗婭並未出聲力挺老公，反而在私人朋友圈寫下「重新開始」，讓婚變消息鬧得沸沸揚揚，不過陳思誠則強調沒離婚，呼籲大家別聽信謠言，也不要散播謠言。

(中時新聞網)