楊正寬說，1個人也不可以大意，還是要繃緊自己神經，懷著草木皆兵，或者是四面楚歌的警覺，仍要小心一點。（翻攝楊正寬教授臉書）

本土疫情持續延燒，全國提升為三級警戒，搭乘市區公車人次大幅銳減。靜宜大學退休教授楊正寬在臉書說，「晚上從台中火車站搭公車到太平，除了司機，居然全程只搭了我一個人專用的公車，看似沒有群聚問題，但仍非常擔心，到底這樣沒群聚現象就一定會安全嗎？」

楊正寬指出，除平常車水馬龍的火車站，也許是受到大家秉持「宅在家，救國家」，致使路上行人稀稀落落。COVID-19就像匪諜，同樣都看不見，摸不著，又無所不在，四處亂竄，而且破壞力道很強。合理懷疑，病毒可能都早就潜伏在車內的椅背、手把、下車鈴、地板、窗簾，甚至是躲在車頂上，正虎視眈眈，伺機作案。

楊正寬說，一個人也不可以大意，還是要繃緊自己神經，懷著草木皆兵，或者是四面楚歌的警覺，仍要小心一點，因為小心不蝕本，還是要把口罩戴好戴滿；回家也要馬上洗手消毒、換下暴露一整天的衣服，絕對一點也輕忽不得！

楊正寬指出，如同確保國家安全角度來看，大家要同仇敵愾，痛惡匪諜；從傳染病防疫作戰來說，大家也一定要抱著像當年反共抗俄，保密防諜的40、50年代，隨時警惕新冠病毒就像匪諜一樣，當心匪諜就在你身邊。千萬要記住，藏匿匪諜，就會毀滅國家；縱容病毒，那就⋯⋯必死無疑啊！

(中時 )