黃少祺、韓瑜分享防疫心得。（三立提供）

黃少祺、韓瑜曾是三立八點台劇《天之驕女》的「腹黑夫妻」，也一直是最受觀眾喜愛的組合之一，兩人的超高顏值與愛恨交織、相愛相殺的錯綜情感，增添了戲劇的精彩度，觀眾不時敲碗希望可以常常看到他們合體，更希望劇中已經離婚的他們能復合重新在一起。近日因劇情編排，終於讓這對高顏值前任同框出現，暌違多日未在劇中合體的兩人也不吝分享自己的防疫生活。

黃少祺一直保有一個好習慣，擔心在外工作一整天，不免帶細菌、病毒回家，回家的第一件事情就是趕緊把外出服換下，然後去洗澡，在防疫期間仍維持這樣的習慣，不僅保護自己也保護家人的健康。近日小孩因疫情關係在家停課不停學，黃少祺表示最辛苦的莫過於太太，除了要全天候陪伴兩個兒子，還要陪同他們遠距視訊上課，而兩個小孩也看新聞懂什麼是疫情，以及了解為何現在不能出門，所以都很懂事的待在家看影片、玩樂高、做功課。

韓瑜本以為自己不愛出門是一種很廢的表現，但現因疫情關係，發現原來耍廢可以救世界，她笑說：「自己都被自己感動了，原來當廢人有當廢人的好處。」她透露自己最高紀錄曾有過一個月足不出戶，只要不拍戲就在家看小說、追劇，還常常看到忘我的境界。出道前是護理師的韓瑜表示，早期大家生活單純，也比較沒有突變的病毒，現在是非常時期，一定要戴口罩、勤洗手，不要因為戴口罩會讓妝花掉或感到悶熱就取下，也不要有「大家都戴了，我沒戴應該沒關係」的僥倖心態，她呼籲大家跟她一樣在家耍廢都不出門，一同平安度過這次疫情。

(中時 )