Q:本周黃金兌美元報價一舉躍升超過1850大關，其他金屬白銀、銅等價格也都呈現拉升，加上近期以色列及巴基斯坦衝突增溫，助攻黃金，以大環境來看黃金似乎後續還有上漲空間，值得投資嗎？

A:黃金在外匯市場報價為XAUUSD，因此拆解價格波動可以分為美元變弱或是黃金變強，我們從這兩大面向來看，首先是美元變弱，本周美元指數跌破九十大關，主要還是和美聯儲今年不升息有關。

雖然四月份美國核心消費價格指數(CPI)創下五年新高，加息聲浪不斷，但像從美國聯邦利率或是歐洲美元期貨數據來看，發布CPI前後差距不大，顯示加息時間應該落於二○二三年，這和之前鮑威爾提過的並無差距。加上對於美國政府來說，比起通膨，現在當務之急是解決疫情影響造成的失業率，不加息狀況下美元走弱絕對是未來趨勢。

而就黃金本身而言，市場公認黃金存在某種避險效應，特別是戰爭發生時，價格更是水漲船高，近期以色列及巴基斯坦衝突上升，甚至把國際媒體美聯社辦公大樓炸毀，雖然人員事先撤離，但衝突加溫後美國是否會出手，才是關鍵所在，一旦美國出手，金價絕對直線飆升，像是過去美國開戰伊朗、中美貿易戰等都是歷史案例，因此，需更加留意拜登對此事動向。

綜合來看，美元走弱加上國際局勢動盪，黃金美元價格還有機會續上，參考技術線圖，黃金美元現在遇到前波壓力有機會短暫拉回，只要還支撐在趨勢線上，回檔都是不錯買點。這邊也要提醒投資人，此波上漲為盤漲格局，布局需有點耐心，是否演變為急漲，還端看拜登對於國際戰事應對狀況而定。

本文作者:理周教育學苑．方鈞

(本文摘自《理財周刊1082期》)

理周幫幫忙-XAUUSD。(圖/理財周刊提供)

《理財周刊1082期》

(中時新聞網)