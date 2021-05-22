彰化市一家pub夜店在中央宣布八大行業休閒娛樂場所暫停營業後，仍於16日凌晨營業接受客人入內飲酒，遭警方稽查查獲移送縣府開罰。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣政府經綠處針對該違規PUB開出第一張6萬元罰單。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

未遵守防疫規定仍營業，彰化縣政府開出第一張罰單，彰化市某PUB在16日凌晨遭警方查獲，未配合停業關閉，移送縣府後，經濟暨綠能發展處21日正式開出裁處書，將依法開罰6萬元。

中央流行疫情指揮中心於15日即指示關閉全國休閒娛樂場所，彰化縣警方隨即展開防疫專案稽查，針對全縣電子遊戲場、資訊休閒業、視聽歌唱等休閒娛樂場所約289家，防止業者化明為暗或以朋友聚會名義私下營業，形成防疫破口，16日凌晨發現該處PUB夜店，仍有客人與場所內飲酒作樂，警方移送縣府處分後，經濟暨綠能發展處根據事證依傳染病防治法第37條第1項第2款規定今天開出6萬元罰鍰。

經濟暨綠能發展處呼籲業者、民眾攜手防疫，休閒娛樂場所應確實關閉場所，因應防疫升級，縣府也公告選物販賣機（夾娃娃機）設置場所，自21日起應關閉停止營業，違規者將依違反傳染病防治法舉發，最重可處罰鍰30萬元，若經縣府聯合稽查查獲情節嚴重者，除《傳染病防治法》外，依違反法令結果執行斷水斷電或違章強制拆除。

衛生局也強調，全縣即起落實人流管制，請民眾外出全程戴口罩、勤洗手；八大行業、夜市、保齡球館、撞球館、健身中心（含國民運動中心）室內游泳池、室內螢幕球類練習場、資訊休閒業、電子遊戲場即日起暫停營業；全面停止進香團與繞境相關活動；學校校園停止對外開放；社團停止交接活動。

因應疫情滾動式修正，衛生局呼籲民眾如有長照相關問題，可撥打長照專線1966，或直接致電04-7278503彰化縣長期照顧管理中心洽詢。

彰化縣長王惠美表示：疫情嚴峻，呼籲縣民配合減少流動，出門務必戴口罩、勤洗手、保持社交距離，如有違規，經勸導不聽，可依《傳染病防治法》處3000元以上1.5萬元以下罰鍰。

(中時 )