日本「桌球天后」福原愛與台灣「桌球王子」江宏傑在2016年結婚，婚後生了一雙子女，還一起上實境秀曬恩愛，沒想到當年的甜蜜套牢變成如今的感情地獄，兩人跨國婚姻正式宣告破局，福原愛則是還在日本，目前一雙兒女跟著江宏傑住在高雄，讓她一度因與小孩分隔兩地而受到批評，而事實上福原愛對孩子的教育有自己一套堅持，如她在家絕不對孩子說中文，真正原因如今被日媒曝了光。

當年福原愛與江宏傑結婚，轟動兩地體壇，夫妻倆也狂登新聞版面、走入更多大眾視線中，兩人還曾攜手上大陸實境綜藝《幸福三重奏》，在鏡頭前猛曬恩愛，感情甜如蜜的夫妻形象深植人心，他們也因此狂受邀代言，夫妻和樂時期撈金無數，完全讓人料想不到會在短短4年內婚變，而福原愛自年初獨自返回日本工作後，至今沒有回台灣探望孩子的打算，還在期間被拍到跟高帥男姓友人單獨逛橫濱並過夜，事後雖澄清沒睡同一房，但形象仍受到重創。

而福原愛種種舉動，引發外界對於她身為母親失職的負評，但事實上，她很在乎小孩，不曾有過「生而不養」這種事實，據日媒《體育報知》報導，福原愛對孩子的教育有所堅持，她嫁來台灣當媳婦，但在家都不說中文，受訪時解釋，這是為了讓孩子自然學會日語，因此跟小孩一律用日語溝通，是希望一雙子女從小將日語也當作母語，用心良苦。

另外，她也不讓孩子知道自己的金牌桌球選手身分，表示自己只會打桌球，也不會別的，希望孩子未來能有選擇，但「如果他們自己說想要打球，我會全力支持」，福原愛說不想強迫孩子接棒，坦言擔心他們如果知道爸媽是桌球選手，會因此萌生自己也該打桌球的念頭，她不希望孩子受到這種侷限，而即便如今與江宏傑婚姻破局，這理念她仍是堅持著，至少母親身分來說，福原愛的用心眾人都看得見。

(中時新聞網)