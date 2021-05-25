台、日桌球夫妻好手江宏傑、福原愛（小愛）婚變風波延燒2個多月，福原愛人仍在日本，江宏傑則是父兼母職照顧一對兒女，儘管江宏傑受婚變打擊，不過他在錄節目《全明星運動會》時，仍維持敬業精神，他的隊員廖允杰就在網上公開江宏傑打桌球照片，江宏傑眼神專注、銳利，模樣超帥氣。

《全明星運動會》日前進行到排球、桌球、五人制足球等項目，其中，桌球是江宏傑的專業，讓外界都很期待，江宏傑的隊員廖允杰昨（24日）就在網上公開江宏傑打桌球照，江宏傑眼神專注且銳利地盯著球，手爆青筋握著球拍，專心打球的帥樣電暈眾人。

江宏傑打桌球帥照大獲好評，男星彭小刀就留言：「太帥了吧」、蔡尚樺大讚：「桌球王子江宏傑」、趙逸嵐直呼：「這張超帥！我有存！」，網友也直呼：「老大眼神有帥到喔」、「專業的氣場就是不一樣！」、「專業的，眼神都變了」、「認真的表情有帥到」。

江宏傑雖然受婚變打擊，不過他仍展現敬業精神錄節目。（圖／本報系資料照片）

江宏傑、福原愛自從爆婚變至今，兩人都無公開交集，儘管江宏傑在上月底正式向高雄法院訴請離婚，並爭取2名子女監護權，不過江宏傑的IG簡介仍是：「小愛的老公 小小愛小小傑的爸」，而福原愛則是稱呼江宏傑為「江先生」，對比福原愛過去親密喊「小傑」相差甚遠，昔日愛侶鬧婚變，也讓外界都感到惋惜。

(中時新聞網)