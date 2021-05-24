當癌症來襲，你會怎麼做？49歲的阿咪得知自己離癌後，並未整日沮喪難過，她決定挑戰自我，踩著鐵馬環繞台灣半圈，沿途拍下美景與自己，這是獨屬阿咪的生命印記，也是她在抗癌路中送給自己的第一份禮物。

癌症希望基金會與羅氏大藥廠共同舉辦「捕捉希望」數位攝影比賽，迄今已經邁入第8屆，今年收到258件參賽作品，而有26幅作品脫穎而出，預計於7月起至全台10家醫院巡迴展出，讓大眾看到癌友陽光充滿希望的一面。

獲得癌友組第一名的阿咪，自述在病後某天，想到自己生命中幾無可回味之事，總是默默承擔著為人子、為人妻、為人母的角色，但從未正視自己的所想、所求。適逢看到電視上的跑馬燈有騎單車環島的活動，她立馬決定加入，催促丈夫買了兩台二手車就報名出發，雖然因故只繞了台灣半圈，但對她來說卻是完成了獨屬自己的生命志業。

在看到「捕捉希望」比賽時，她想挑戰自己沒做過的事情，原初只想拿個參加獎狀，不料作品「逆風飛翔的心」獲得癌友組的首獎，她在雀躍之餘也豁然有了「生命中一切都是最好的安排」的領悟。

阿咪提到治療中的一切逆境，像是確診時的擔憂死亡、切除乳房後的自卑感及因化療掉髮所帶來的衝擊，都是這次也有參賽的丈夫陪她一同走過，兩人在抗癌過程中感情也更深厚，直言下輩子還要再嫁給他。阿咪也提到罹癌像是個祝福，雖然沒有任何人想得到，但就像風箏能夠飛是因為逆風，人會成長是因為逆境。

身為攝影師及街頭藝術家的怡霖，從小就對攝影十分著迷，更是對人物攝影情有獨鍾，也樂於用鏡頭記錄生活中與母親的每個片刻。怡霖的母親於三年前因衛生所篩檢確診出乳癌，後續歷經手術及化療，目前也持續在服用賀爾蒙藥物，他決定記錄這個過程。

怡霖這次參賽的作品「生命癌殤」得到親友組第一名，係在母親手術後兩周拍攝的，他表示當時拍攝時的起心動念：「時光抓不住，希望記錄當下，才不會有遺憾」，他也提到母親是個堅強的女性，在治療過程中，跟他像是夥伴關係，一起依循醫囑好好治療。

怡霖表示自己是個情緒豐富的人，但透過鏡頭下的人生百態，他希望自己的作品可讓更多癌友知道，勇敢面對，不要逃避解決問題，就也可以像他們母女一樣正向的面對抗癌旅程。

第8屆「捕捉希望」數位攝影比賽26幅得獎作品將於7月起巡迴全台10家醫院，民眾可前往欣賞，相關展覽訊息可至癌症希望基金會官網(www.ecancer.org.tw）瀏覽！

(中時 )