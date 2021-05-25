新冠肺炎與感冒症狀極為相似，不少人擔憂自己可能染疫。前高雄長庚醫院兒童內科主治醫師徐嘉賢指出，兩者症狀的確容易混淆，但確診新冠肺炎的患者，主要症狀包含發燒、乾咳、倦怠以及呼吸急促，因此建議4種人才須要採檢，包括有收到細胞簡訊、相關接觸史、到過高風險地區及上呼吸道出現症狀，沒事千萬別去篩檢站。

徐嘉賢醫師日前在臉書粉專《黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師》表示，過敏、感冒症狀與新冠肺炎相似，因此門診多了許多求診的民眾狂問「流鼻水、鼻塞，是感冒還是過敏，會不會是新冠肺炎？」一般來說感冒的症狀會隨著時間變化，一開始可能只有打噴嚏，隔天就會開始流鼻水、喉嚨痛等，也可能會發燒。

徐嘉賢說，過敏發作起來會流鼻水、鼻塞或過敏咳，有的甚至會氣喘，的確很容易跟感冒，甚至是新冠肺炎混淆，但過敏的症狀通常時間比較固定，症狀也不太會改變，也沒有發燒、味覺改變的病症，但是鼻子長期過敏及鼻竇炎影響下，也會有嗅覺喪失，或嗅覺異常的狀況。另外，過敏的氣喘咳，並不是只有喘而已，有些咳嗽還會帶有痰音，且過敏並不會發燒。

徐嘉賢進一步表示，新冠肺炎的症狀多變，且現在又有許多無症狀感染者，味覺及嗅覺異常也不是獨有的症狀，其他普通感冒也會發生。其主要症狀為發燒、乾咳、倦怠以及呼吸急促，有68%至88.8%會有嗅覺、味覺失常，與其他疾病相較之下，比例特別高，通常發覺異常是在初期，還沒進入肺部之前的徵兆。

目前唯一能夠確定的方法就是做篩檢，但徐嘉賢認為有收細胞簡訊、相關接觸史、到過高風險地區及上呼吸道出現症狀者，才有採檢的必要，否則沒是千萬別抱著「想去篩檢看看」的想法，因為篩檢站、急診室及大型醫療院所風險更高，千萬不要增加醫護人員不必要的工作。最後徐嘉賢也呼籲，疫情期間都要好好控制過敏，至少把一個干擾因素控制，免得自己擔心、懷疑。

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(中時新聞網)